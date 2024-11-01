Pablo Gonzalez y los espías (entrevista)  

Vuelve Pablo González a Reflexiones Iracundas. Un invitado que hará las delicias de todos nuestros seguidores, incluidos los NAFO y otanistas que nos vigilan. Le preguntamos esta vez por la Caravana Antifascista en la que ha participado recientemente, sus opiniones sobre los reporteros españoles en Ucrania, sus perseguidores y muuuchas más cosas.