Pablo Gonzalez y los espías (entrevista)  

Vuelve Pablo González a Reflexiones Iracundas. Un invitado que hará las delicias de todos nuestros seguidores, incluidos los NAFO y otanistas que nos vigilan. Le preguntamos esta vez por la Caravana Antifascista en la que ha participado recientemente, sus opiniones sobre los reporteros españoles en Ucrania, sus perseguidores y muuuchas más cosas.
| etiquetas: pablo gonzalez , guerra de ucrania
Te espera tu mujer de España con el amasador en la mano
Y tus hijos, a los que has hecho muy felices con tu gran labor "divulgativa"
Puedo entender que gente que le defenió con la mejor intención (defender la libertad de expresión) se quedado sin saber cómo reaccionar al ver que trabajaba para Rusia.
Pero no entiendo que se empecinen en el error, sería más inteligente por su parte correr un tupido velo, en vez de dar vergüenza ajena.
En dos semanas le visita la mujer... si es que siguen juntos.
Anda que tienes que tener a Ohiana contenta.