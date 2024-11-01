edición general
5 meneos
11 clics

Pablo Gonzalez y los espías (entrevista)  

Vuelve Pablo González a Reflexiones Iracundas. Un invitado que hará las delicias de todos nuestros seguidores, incluidos los NAFO y otanistas que nos vigilan. Le preguntamos esta vez por la Caravana Antifascista en la que ha participado recientemente, sus opiniones sobre los reporteros españoles en Ucrania, sus perseguidores y muuuchas más cosas.

| etiquetas: pablo gonzalez , guerra de ucrania
5 0 3 K 34 actualidad
6 comentarios
5 0 3 K 34 actualidad
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1 *
Se llama Pavel. Errónea

Te espera tu mujer de España con el amasador en la mano
Y tus hijos, a los que has hecho muy felices con tu gran labor "divulgativa"
4 K 34
#6 Hombre_de_Estado
#3 Le espera su mujer y sus hijos, pero el se debe a su madre... la Madre Rusia xD

Puedo entender que gente que le defenió con la mejor intención (defender la libertad de expresión) se quedado sin saber cómo reaccionar al ver que trabajaba para Rusia.

Pero no entiendo que se empecinen en el error, sería más inteligente por su parte correr un tupido velo, en vez de dar vergüenza ajena.
0 K 20
carakola #1 carakola
El video que hay es de gente hablando , se puede escuchar como un podcast. Es largo.
4 K 33
carakola #4 carakola
Se viene ataque otanejo para tumbar la noticia. Cansinoooos. xD
1 K 22
Pertinax #5 Pertinax *
#4 PAAVEEEEL, QUE TE HAN PILLAOOOOO PAVEEEEEL.
En dos semanas le visita la mujer... si es que siguen juntos.
0 K 17
Pertinax #2 Pertinax *
AY PAVEL PAVEL, QUE TE HAN PILLAO PAVEL!
Anda que tienes que tener a Ohiana contenta.
0 K 17

menéame