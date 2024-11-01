edición general
El oxígeno en la atmósfera desaparecerá irreversiblemente en el año 1.000.002.021

Según un estudio publicado en Nature Geoscience por científicos de la universidad de Toki y la NASA, ese será el año en que desaparezca el oxígeno de la atmósfera terrestre. Será un punto sin retorno para la vida aeróbica. El estudio enfatiza que nuestro planeta se dirige “lenta pero inexorablemente” hacia un escenario donde la atmósfera se desestabilizará por completo. Es lo que se conoce como “Gran Evento de Desoxigenación” que marcará el fin de la biosfera terrestre.

#16 Albarkas
Espero que sea por la tarde, porque por la mañana tengo cita con el oftalmólogo de la seguridad social.
1 K 30
Dr.Who #18 Dr.Who
#16 yo no sé en qué andarán mis átomos ese día...
1 K 30
#8 Leon_Bocanegra
Hay tiempo de comer.
2 K 26
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Ya, pero ¿Qué día? Para hacer planes ... :roll:
0 K 17
#4 Alcalino
Irrelevante, sensacionalista, clickbait....
1 K 17
#5 Leclercia_adecarboxylata
#4 Irrelevante para ti pero para Jordi Hurtado y para los humanos del año 1.000.002.020, no.
0 K 11
#7 Alcalino
#5 eso no te lo discuto 8-D

El problema de esta clase de noticias "científicas" es que a los que les gusta la ciencia, estas cosas ya las suelen saber, yo recuerdo haberlo dado en EGB

pero para los que no son de ciencias, suelen malinterpretar estás noticias, para mal
0 K 10
babuino #19 babuino
#5 lo de Jordi Hurtado, ni se discute.
Humanos no habrá.
0 K 6
babuino #1 babuino
"que marcará el fin de la biosfera terrestre."
Discrepo. Y Millones y millones de procariotas anaerobios me respaldan.
1 K 17
paumal #9 paumal
#1 Larga vida y prosperidad!  media
1 K 16
babuino #17 babuino
#9 Larga vida y prosperidad!  media
1 K 16
pitercio #15 pitercio
Si lo dice el profesor Farnsworth lo voy a considerar good news to everyone.
0 K 13
Raziel_2 #2 Raziel_2
Dentro de 1 000 millones de años, si todavia existe el ser humano, ya no necesitará vivir en este planeta.
0 K 11
musiquiatra #6 musiquiatra
Dentro de 1.000.000.000 años ya no existirá vida humana ni animal. La animal nos la habremos cargado y después vamos nosotros.
0 K 9
#10 Leon_Bocanegra
A mí me da igual, para esa fecha estaré ya calvo. Y calvo no merece la pena vivir.
0 K 9
Estoeslaostia #21 Estoeslaostia
A mí me va mal.
No pueden ser mil años más?
0 K 8
Glidingdemon #20 Glidingdemon
Me acabais de joer la jubilación, estoy a un paso de la tarjeta dorada de la Renfe, ya verás cuando se enteré la parienta.
0 K 8
#12 Klamp
Hay tiempo de comer
0 K 8
#14 Emotivo
Tal y como va la cosa para ese tiempo toda la humanidad estará calva. Es decir, mucho antes de que se termine el oxígeno.
0 K 7
#13 EmilCor
¿Me dará tiempo para sacar billete en la web de Renfe?????????
0 K 7
#11 cunaxa
¿ Actualidad ? Pero si es algo del futuro.
0 K 7

