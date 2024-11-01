El oxígeno en la atmósfera desaparecerá irreversiblemente en el año 1.000.002.021

Según un estudio publicado en Nature Geoscience por científicos de la universidad de Toki y la NASA, ese será el año en que desaparezca el oxígeno de la atmósfera terrestre. Será un punto sin retorno para la vida aeróbica. El estudio enfatiza que nuestro planeta se dirige “lenta pero inexorablemente” hacia un escenario donde la atmósfera se desestabilizará por completo. Es lo que se conoce como “Gran Evento de Desoxigenación” que marcará el fin de la biosfera terrestre.