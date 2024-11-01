edición general
Own Spirit y ‘psywashing’: cuando la cultura trance sirve para legitimar a Israel y el genocidio en Gaza

Varios participantes del Own Spirit narran situaciones incómodas y agresivas con el público israelí, que colocaba sillas dentro de la pista de baile para tener espacios exclusivos o bloqueaba zonas del camping para tener acceso privado a las duchas. Otra participante cuenta cómo el dj israelí Freedom Fighters introdujo un fragmento en hebreo en su set que repetía “yo soy de Israel”, tras lo que una multitud de israelíes ocupó la pista de baile, expulsando indirectamente a los allí presentes.

El_Tio_Istvan #5 El_Tio_Istvan *
"la actitud de la organización de Own Spirit ha ido de la “neutralidad y no posicionamiento”."

No posicionarse contra un genocidio es posicionarse.
wata #8 wata
#5 Que dices? Porque aquí hay alguno que dice que negar el genocidio no es apoyar al sionismo. Y te da muchas razones para ello.
karakol #3 karakol
Sionistas por el mundo.

Unos mierdas ensuciando cada rincón del mundo que contaminan con su presencia.
Kachemiro #7 Kachemiro
#3 a ver como la humanidad se deshace de esta lacra..
Si seguimos dejándolos hacer, a este paso, pudriran la esencia misma del ser humano y nuestros más básicos valores como sociedad civilizada
EpifaníaLópez #6 EpifaníaLópez
Van a tener que crear un sello o algo así de "Trance libre de sionismo". Que yo iba a ir al Anta en Portuga y de pronto se supo que lo organizaba en sus terrenos un ex soldado israelí que se había comprado mogollón de tierra rural en Portugal. Y es que o estás informado en ciertos círculos o no te enteras y colaboras con ellos sin querer...
Apotropeo #4 Apotropeo
Son tan monos, y como se hacen de querer, estos hijos de puta
#1 alhambre
> que colocaba sillas dentro de la pista de baile para tener espacios exclusivos

Version casera de la ocupacion palestina? Si que aprenden.
EpifaníaLópez #2 EpifaníaLópez
#1 Y lo de cerrar parte del camping para tener duchas privadas. Sionismo style.
