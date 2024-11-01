Own Spirit y ‘psywashing’: cuando la cultura trance sirve para legitimar a Israel y el genocidio en Gaza

Varios participantes del Own Spirit narran situaciones incómodas y agresivas con el público israelí, que colocaba sillas dentro de la pista de baile para tener espacios exclusivos o bloqueaba zonas del camping para tener acceso privado a las duchas. Otra participante cuenta cómo el dj israelí Freedom Fighters introdujo un fragmento en hebreo en su set que repetía “yo soy de Israel”, tras lo que una multitud de israelíes ocupó la pista de baile, expulsando indirectamente a los allí presentes.