Ovidijus Martinonis es elegido el nuevo CEO de Tetas

Tetas, una empresa de desarrollo y mantenimiento de infraestructura energética, subsidiaria del grupo energético estatal lituano EPSO-G, ha nombrado a Ovidijus Martinonis como director general de la compañía. El candidato fue seleccionado mediante un concurso público y fue nombrado para un mandato de cinco años. El señor Martinonis tiene una maestría en Telecomunicaciones y Electrónica por la Universidad Tecnológica de Kaunas y cuenta con más de 15 años de experiencia en los sectores energético y de telecomunicaciones.
