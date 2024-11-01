OutRun recibe un impresionante revival en Amiga [ENG]

OutRun se adaptó a DOS en 1989, pero la calidad era bastante deficiente para los estándares de las recreativas, con gráficos simplificados, una baja tasa de fotogramas e incluso un sonido limitado en comparación con el arcade original. Así pues, reassembler68k creó una versión nativa de OutRun para ordenadores Commodore Amiga . Está escrita en ensamblador 68000 original y optimizada específicamente para Amigas de gama media como la A1200 con procesador 68030 y gráficos AGA. Pero, para que quede claro, no es un emulador para un PC moderno .