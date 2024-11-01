Outcast (Infogrames) [ENG]

La caja de Outcast se diseñó para que pareciera un cartel de cine. Siguiendo con el mismo tema, el director de Infogrames, Bruno Bonnell, lo calificó como «el primer videojuego que realmente intenta ser una película interactiva», lo que nos lleva a preguntarnos si se había perdido de alguna manera los primeros nueve años de la década de 1990, durante los cuales innumerables juegos intentaron desesperadamente ser precisamente eso. Irónicamente, Outcast tiene muy pocas de las características que se asociaban con esa frase: y eso lo hace aún mejor