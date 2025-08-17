Ourense sufre retrasos de hasta 30 años en infraestructuras vitales

Ourense es la provincia más castigada en materia de infraestructuras de toda Galicia. El comportamiento del gobierno es de tal indolencia que hay obras de vital importancia para el desarrollo económico por las que Ourense lleva esperando entre veinte y treinta años, como sucede con las autovías A56 y A76 o más de una década como es el caso de la estación intermodal, la variante exterior o la culminación de la A-31 hasta la frontera con Portugal en Lindoso. El retraso no solo priva a empresas y ciudadanos de unos servicios de vital importancia