Ourense sufre retrasos de hasta 30 años en infraestructuras vitales

Ourense es la provincia más castigada en materia de infraestructuras de toda Galicia. El comportamiento del gobierno es de tal indolencia que hay obras de vital importancia para el desarrollo económico por las que Ourense lleva esperando entre veinte y treinta años, como sucede con las autovías A56 y A76 o más de una década como es el caso de la estación intermodal, la variante exterior o la culminación de la A-31 hasta la frontera con Portugal en Lindoso. El retraso no solo priva a empresas y ciudadanos de unos servicios de vital importancia

5 comentarios
#3 tromperri
Ya sabéis las consecuencias de tener desde 1979 al PP gobernando la provincia.
#1 tierramar
La pregunta es: ¿ Donde está el dinero presupuestado para estas obras o los fondos europeos para la prevención de incendios?
Asimismov #4 Asimismov *
¿Pagando multas de los excesos de velocidad de los audis de Baltar?
#5 The_real_deal
Me encanta el olor a gestion pepera por la mañana. Es el olor de la caspa
Eibi6 #2 Eibi6
Solución? Contratar más conserjes

La gente de Galicia lo entenderá
