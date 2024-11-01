edición general
6 meneos
20 clics
Otro niña sufrió complicaciones tras ser sedada por el anestesista acusado de homicidio

Otro niña sufrió complicaciones tras ser sedada por el anestesista acusado de homicidio

La Policía investiga un tercer caso de supuesta imprudencia profesional en una clínica dental de Paterna que ha borrado de su web el nombre del especialista investigado

| etiquetas: niña , complicaciones , sedada , dentista , anestesista , homicidio
5 1 0 K 55 actualidad
1 comentarios
5 1 0 K 55 actualidad
eldragon_jp #1 eldragon_jp *
Son una lacra para la humanidad
0 K 6

menéame