Los osos polares podrían estar evolucionando para evitar la extinción

Al parecer, las mutaciones estarían dirigidas a reducir la dependencia del consumo de focas. En su lugar, obtendrían energía de fuentes vegetales

