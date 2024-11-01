OSINT UI: el “escritorio hacker” para investigar con fuentes abiertas (legal, modular y 100 % web)

La investigación con fuentes abiertas —lo que en seguridad se conoce como OSINT— ha dejado de ser terreno exclusivo de analistas y forensics. Con la llegada de OSINT UI, un entorno web que simula un escritorio estilo hacker, cualquiera puede agrupar y automatizar tareas típicas de rastreo público: desde buscar perfiles por alias hasta analizar dominios, correos, números de teléfono, metadatos o puertos abiertos. Todo, bajo una interfaz que imita un desktop virtual, con “ventanas” y herramientas que se abren lado a lado.