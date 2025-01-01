La oscura financiación de Vox, el partido español que más crédito recibe gracias al banco controlado por Orbán

Para justificarlo, se escuda en que los bancos españoles no le dan crédito, pero obtuvo préstamos de Santander y BBVA poco antes del primero del banco húngaro. Un 20% del MBH Bank pertenece al Gobierno húngaro, pero el Tribunal de Cuentas no investiga los préstamos porque asegura no ser capaz de acreditarlo. La financiación de Vox ha sido oscura desde sus inicios. El partido se fundó gracias a un millón de euros del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, tal y como reveló en su día El País.