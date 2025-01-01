edición general
La oscura financiación de Vox, el partido español que más crédito recibe gracias al banco controlado por Orbán

Para justificarlo, se escuda en que los bancos españoles no le dan crédito, pero obtuvo préstamos de Santander y BBVA poco antes del primero del banco húngaro. Un 20% del MBH Bank pertenece al Gobierno húngaro, pero el Tribunal de Cuentas no investiga los préstamos porque asegura no ser capaz de acreditarlo. La financiación de Vox ha sido oscura desde sus inicios. El partido se fundó gracias a un millón de euros del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, tal y como reveló en su día El País.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Tiene pocos afiliados que paguen, sin embargo se permiten subvencionar a algun panfleto y grupos que se dedican a poner denuncias de todo tipo tipo a hazte oír y financiar a Disenso también.
#4 Pivorexico
#1 Con Hazte Oír y por ejemplo Abobados Cristianos o Manos Impías , apuntaría más bien a los entramados de la secta paramilitar el Yunke;
mariKarmo #2 mariKarmo
El chiringuito deluxe.
victorjba #5 victorjba
Lo único negro que les gusta es el dinero xD
MisturaFina #3 MisturaFina
M A F I A
