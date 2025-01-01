edición general
Óscar Puente la lía en redes al vacilar sobre los incendios en España: ''¿Qué tal el tiempo en Cádiz?''

Óscar Puente la lía en redes al vacilar sobre los incendios en España: ''¿Qué tal el tiempo en Cádiz?''  

Uno de los incendios más destructivos del verano en España continúa fuera de control, arrasando no solo miles de hectáreas sino también zonas de gran valor histórico y natural, como Las Médulas. Feijóo expresó: “En permanente contacto con Alfonso Fernández Mañueco para conocer la evolución de los incendios que afectan a Castilla y León. Todo mi apoyo a los efectivos de extinción que tratan de sofocarlos y mi cariño a los afectados”. Óscar Puente, respondió con ironía: “¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En CyL está calentita la cosa”

Catacroc #2 Catacroc *
"Oscar puente la lia", no importa cuando leas esto, tambie es cierto que siempre que la lia es por que deja a los del PP con el culo al aire como ahora y eso a los de "La Razon" les molesta mucho.
9 K 103
este_no_es_eltraba #16 este_no_es_eltraba *
#2 se esta mofando de una catastrofe sobre el patrimonio de todos los españoles.

me la suda lo del pp, como si quieren quemar toda la comunidad, pero ese comentario es para que lo destituyan del cargo al momento.

no se hacen esos comentarios sobre desgracias solo por que gobierna la comunidad otro partidos.


y pensando un poco mas fuera de la caja, para que cojones tenemos un gobierno central? si la vivienda la gestionan las comunidades, la educación tambien, los desastres tambien etc etc, que cojones pinta un gobierno central?

y por otro lado, acaban de activar el estado de preemergencia por los incendios desde el gobierno. ¿por que no se hizo lo mismo con la dana que afecto a tres comunidades?
0 K 7
Catacroc #17 Catacroc
#16 No, se esta mofando del tio que esta en Cadiz de vacaciones en lugar de estar haciendo su trabajo. No intentes desviar la puya por que va dedicada a quien va.
1 K 29
este_no_es_eltraba #20 este_no_es_eltraba *
#17 si eso lo dice uno del pp a unos del psoe, te parecería lo mismo?

me vas a decir que si, pero tu y yo sabemos que no es cierto.

ese comentario es de mal gusto, de mala educación, no es serio y es impropio de un ministro.
0 K 7
Catacroc #21 Catacroc
#20 Si me preguntas y tu mismo te das la respuesta no se para que me citas. Discute delante de un espejo y haz vocecillas para el otro personaje y deja de molestar aqui.
0 K 11
jm22381 #9 jm22381
#7 El incendio empezó el sábado pero parece que lo de que los políticos interrumpan sus vacaciones para estar al pie del cañón ya no se lleva.
2 K 42
Sandilo #11 Sandilo
#9 Que se lo digan a Sánchez con los trenes.
0 K 6
platypu #4 platypu *
Dejo por aqui uno de los tweets, parece que ya ha borrado alguno el ministro  media
2 K 30
joffer #8 joffer
#4 este tipo es tonto y aún no entiendo cómo no tiene vedado el uso de cuentas en redes sociales mientras sea ministro.
2 K 34
elsnons #10 elsnons
Muchos de los usuarios de Renfe leen sus ocurrencias abandonados entre los túneles del AVE.
1 K 22
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
y este es el nivel
1 K 21
jm22381 #1 jm22381
Entiendo que Mañueco está en Cádiz? ¿No debería ser el cabreo porque el presidente de la Junta esté de vacaciones mientras arde el Bierzo?
0 K 19
Sandilo #7 Sandilo
#1 Igual le deberías de haber dejado la bola de cristal a Mañueco para que supiera al momento de contratar sus vacaciones que iba a haber un incendio.

Lo de el insulto del Oscargután a las víctimas ya veo que no te importa, lo importante es la campaña política.
4 K -3
pepel #6 pepel
Podías habernos dicho dónde debemos ir de vacaciones; pero que no sea en RENFE, por favor.
0 K 17
Sandilo #3 Sandilo
El destroza trenes debería de cortarse un poquito, no esta él para criticar la gestión de nadie con la que tiene liada ni mucho menos un político (más aún siendo ministro) debe de reírse así de las víctimas.
4 K 16
#18 mcfgdbbn3 *
Si sois #escorpio {0x264f} ︎ y el signo se os ha marcado mucho, medid bien vuestras palabras, que a veces la liáis, lo de los signos no son algo para tomar a broma. xD Lo bueno de ser escorpio {0x264f} es que das argumentos sencillos y directos, sin muchos rodeos... en cambio puede que a veces la lengua te juegue una mala pasada y metas un la pata, aún teniendo toda la razón. #AstroMenéame
0 K 12
este_no_es_eltraba #15 este_no_es_eltraba
A ver si hace alguna broma con el incendio de Tres Cantos donde ha muerto una persona.

El macarra de medio pelo este es para encontrárselo en la calle y decirle 4 cosas bien dichas, a ver si es tan valiente en la calle como en las redes.

en un país serio estaría destituido del cargo.
1 K 10
JohnSmith_ #19 JohnSmith_
No se si tengo mas ganas de ver a este hijo de la gran puta entre rejas ... o a Sanchez.
0 K 10
#13 NeuronaSur
A Cádiz llega el levante y el poniente, lo que no llegan son los trenes!!!!
0 K 9
Lamantua #12 Lamantua
Ministro bocachanclas.
0 K 8
#14 mninm
Luego tenemos que oír a compañeros suyos quejarse de la polarización
0 K 6

