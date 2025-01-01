Óscar Puente la lía en redes al vacilar sobre los incendios en España: ''¿Qué tal el tiempo en Cádiz?''  

Uno de los incendios más destructivos del verano en España continúa fuera de control, arrasando no solo miles de hectáreas sino también zonas de gran valor histórico y natural, como Las Médulas. Feijóo expresó: “En permanente contacto con Alfonso Fernández Mañueco para conocer la evolución de los incendios que afectan a Castilla y León. Todo mi apoyo a los efectivos de extinción que tratan de sofocarlos y mi cariño a los afectados”. Óscar Puente, respondió con ironía: “¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En CyL está calentita la cosa”