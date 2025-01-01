Óscar Puente la lía en redes al vacilar sobre los incendios en España: ''¿Qué tal el tiempo en Cádiz?''  

Uno de los incendios más destructivos del verano en España continúa fuera de control, arrasando no solo miles de hectáreas sino también zonas de gran valor histórico y natural, como Las Médulas. Feijóo expresó: “En permanente contacto con Alfonso Fernández Mañueco para conocer la evolución de los incendios que afectan a Castilla y León. Todo mi apoyo a los efectivos de extinción que tratan de sofocarlos y mi cariño a los afectados”. Óscar Puente, respondió con ironía: “¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En CyL está calentita la cosa”
me la suda lo del pp, como si quieren quemar toda la comunidad, pero ese comentario es para que lo destituyan del cargo al momento.
no se hacen esos comentarios sobre desgracias solo por que gobierna la comunidad otro partidos.
y pensando un poco mas fuera de la caja, para que cojones tenemos un gobierno central? si la vivienda la gestionan las comunidades, la educación tambien, los desastres tambien etc etc, que cojones pinta un gobierno central?
y por otro lado, acaban de activar el estado de preemergencia por los incendios desde el gobierno. ¿por que no se hizo lo mismo con la dana que afecto a tres comunidades?
me vas a decir que si, pero tu y yo sabemos que no es cierto.
ese comentario es de mal gusto, de mala educación, no es serio y es impropio de un ministro.
Lo de el insulto del Oscargután a las víctimas ya veo que no te importa, lo importante es la campaña política.
El macarra de medio pelo este es para encontrárselo en la calle y decirle 4 cosas bien dichas, a ver si es tan valiente en la calle como en las redes.
en un país serio estaría destituido del cargo.