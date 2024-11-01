Óscar Puente denuncia a un usuario de 'Twitter' por amenazas contra su persona: "Mira qué denuncia más guapa"

El usuario le interpelaba abiertamente en un mensaje cargado de amenazas explícitas en el que llamaba a la violencia. "Si algún día te veo, te cojo y te destrozo la cabeza. HDP", versaba la publicación, hoy eliminada. El usuario que amenazaba abiertamente al ministro -ante la advertencia de este de que interpondría una denuncia por el mensaje- decidió cerrar su perfil en la red social, cambiar su nombre de usuario y eliminar todo rastro -incluyendo la fotografía de perfil con su cara- que pudiese relacionarle con los hechos.
| etiquetas: óscar puente , denuncia , twitter , amenazas
