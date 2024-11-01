edición general
Óscar Puente denuncia a un usuario de 'Twitter' por amenazas contra su persona: "Mira qué denuncia más guapa"

El usuario le interpelaba abiertamente en un mensaje cargado de amenazas explícitas en el que llamaba a la violencia. "Si algún día te veo, te cojo y te destrozo la cabeza. HDP", versaba la publicación, hoy eliminada. El usuario que amenazaba abiertamente al ministro -ante la advertencia de este de que interpondría una denuncia por el mensaje- decidió cerrar su perfil en la red social, cambiar su nombre de usuario y eliminar todo rastro -incluyendo la fotografía de perfil con su cara- que pudiese relacionarle con los hechos.

SMaSeR
Esto es lo que hay que hacer. Una cosa son las criticas y demás y otra es que te anden amenazando.

Los mas valientes del corral xD.
solojavi
#2 Y listos, debe creerse que basta con borrar el perfil para que no lo puedan localizar xD
SMaSeR
#3 Me recuerda a un colega que llamo con el móvil a la policía para hacer el gilipollas y cuando le dijeron que le iban a localizar la llamada, salió corriendo con el móvil en la mano jajaaa.
AGlC
#3 Hay que ser muuuy imbecil, para pensar que puedes insultar y amenazar con agredir a un ministro, y que con cerrar tu cuenta no te van a localizar.
Mediorco
#2 La extremaderechita valiente.
Libre_albedrío
#2 ¿Amenazas de muerte?. Ley antiterrorista. ¡Ah! Es de la derecha española. Todos iguales ante la ley. Igualito en Alsasua.
Torrezzno
Donde quedaron esos tiempos donde O. Puente decía de quedar a darse de ostias. El poder le ha cambiado
antesdarle
Me parece perfecto. Hay que normalizar denunciar las amenazas
Delay
Pero pero pero.... ¿ya está en portada? Si la acabo de enviar.

Enhorabuena a los gurús del algoritmo y el promote, que han condenado a la mayoría de las noticias que se envían con una penalización absurda y exagerada para intentar censurar mis envíos y hoy ya llevo 5 portadas. xD xD xD

Pensaba que el tema estaba en intentar joderme a mí, tomar el control del relato, ¡no en putear al resto de la comunidad!
maoma
Habrá sido algún viajero frustrado
Cehona
#1 Estuvo una hora en el túnel parado y nadie le llevo agua.
Andreham
No entiendo por qué la gente se pone tan farruca con gente que tiene el poder y los medios para joderte la vida.

Sobretodo gente que le encanta que le manden "los poderosos" que para eso están ahí, que se lo han ganado y son los mejores. Son plenamente conscientes de su poder, y aún así van a tocarle los huevos.
