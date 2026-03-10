Óscar Barrero (PwC): "La crisis energética en la Unión Europea no será tan destructiva como la guerra rusa en Ucrania de 2022"

En apenas unos días, los ataques y contraataques en Irán han pasado de ser un conflicto regional más a un auténtico terremoto energético. El Estrecho de Ormuz, la arteria por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo y un 20% del gas mundial, se ha convertido en un cuello de botella casi paralizado por la guerra y las amenazas a los petroleros. "Hay tres elementos fundamentales que pueden explicar la situación a la que hemos llegado, de gran incertidumbre", comienza Óscar Barrero, socio responsable de Energía y Utilities en PwC.