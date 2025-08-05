edición general
Las osadas declaraciones de Mazón que indignan a las víctimas de la DANA: "Nosotros sí que nos tomamos en serio las emergencias"

Las osadas declaraciones de Mazón que indignan a las víctimas de la DANA: "Nosotros sí que nos tomamos en serio las emergencias"  

Respaldo total de la dirección nacional del PP al president de la Generalitat Valenciana. En un acto en Benidom, Tellado ensalzó su gestión durante y tras la DANA.

etiquetas: mazón , declaraciones , víctimas , dana , emergencias
29 comentarios
Comentarios destacados:        
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
La desfachatez y el nivel de hijoputismo de esta gente es acojonante, acojonante.
26
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#1 No podrían gobernar si unos cuantos millones de votantes no se viesen fielmente representados por ellos

El problema no es que haya gobiernos mezquinos y/o corruptos, sino que haya tanto votante que considera que es quien mejor les representa.
11
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
#7 Sí, lo peor es que muchos de esos votantes ni siquiera saben que coño votan, simplemente votan para joder a su vecino porque les cae mal.
7
#18 Eukherio
#1 Creo que ya lo comenté cuando empezaron las polémicas con lo de la Dana. La táctica habitual del PP en estos casos es fingir no solo que no ha pasado nada sino que su gestión ha sido impecable. Raro será que no se autoconcedan medallas, como otras tantas veces.
2
ewok #23 ewok *
#18 Bueno, creo que en esto llegas tarde, empezaron por estos:

* La Generalitat aprueba condecorar a los escoltas de Mazón en la DANA
elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2025-08-05/la-generalitat-aprue

* Los escoltas rechazan las medallas
www.eldiario.es/comunitat-valenciana/politica/lio-medallas-mazon-dana-
... y premia a las responsables de custodiar las grabaciones de seguridad del Palau, que emitieron un informe que avala el borrado de los vídeos de ese día.

:roll:
0
#22 raids
#1 "DANA dorada" para todos los valencianos.
0
#26 z1018
#1 pues si le preguntas a sus acólitos te dirán que por qué Sánchez no tomó el mando y por lo tanto todos los políticos son iguales.
La política en España ya está peor que el fútbol.
0
pitercio #6 pitercio *
La única emergencia que les agobia es tener que dejar de trincar del erario y buscar trabajo.
6
#9 pirat
Fill de pputa
5
#8 Leon_Bocanegra *
Yo no sé como soportan sus votantes que esta gentuza les cague en la boca día si y día tb. Hay que ser profundamente subnormal para votar a esta gentuza. O ser tan mala persona que quieran quedarse tuertos para que los malditos rojos se queden ciegos.
5
#12 kreator
#8 porque no fue su culpa, fue del perro. Ellos se lo tomaron muy muy en serio. ¿No lo acabas de leer?
1
vicus. #17 vicus.
Las emergencias del estomago y de la polla, comer y follar como si no hubiese un mañana.
2
mariKarmo #2 mariKarmo
Está comprando papeletas. Luego pasa lo que pasa.
3
unlugar #5 unlugar
#2 ¿Papelinas?
1
Narmer #25 Narmer
#2 Aquí no tenemos Luigis, afortunadamente para nuestros políticos y empresarios.
1
unlugar #4 unlugar
Está haciendo buenos por mucho a los miserables de Zaplana y Camps.
3
Khadgar #29 Khadgar
Hay gente que parece no conocer los beneficios de cerrar la boca cuando no tienes nada inteligente que decir.
0
#10 burgerconqueso
Luego, si alguno le reventase la cabeza con una piedra o le pegase un tiro, entonces vendrian las lamentaciones y el „hay que defender la democracia“. Pero estos hijos de puta, psicopatas y cinicos tienen la gran suerte de que España es un pais seguro y bastante mas civilizado que estas mierdas con patas.
1
#13 Jarod_mc
Teneis lo que os mereceis
1
glynch #21 glynch
#13 no, no lo merecemos.
0
dmart82 #16 dmart82
Si lo repite 100 veces más se convierte en realidad. Mayoría absoluta en las siguientes elecciones.
0
#14 Madmaxi
Este año mas y mejor.
0
glynch #20 glynch
PP*to miserable
0
#24 endy *
Menos mal, porque si se las llegan a tomar en broma entonces mueren cuatro veces más personas.
Dunning-Kruger de manual o cara de cemento de armado
0
#27 Cilantro
Se mean en nuestra cara y nos dicen que... se mean, pero es que es eso o comunismo!
0
#28 Gurripander
Este tipo de asuntos, junto con los despistes de su dirección nacional, es lo que mantendrá a ese partido en la oposición, por largo tiempo.
Esa ausencia de capacidad de regeneración, o reinvención, es su maldición.
0
#15 Emotivo *
¿Con quien hablo en horas decisivas de la DANA?.
0
#19 Albarkas
#15 Con la famosa Maribel Yonosénada, víctima del machismo de los que sospechaban algo turbio xD
0
Gadfly #3 Gadfly
osadas, indigna, sensacionalismo
0

