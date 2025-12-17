edición general
Osa polar cuida a osezno adoptado: un raro suceso en la capital mundial del oso polar

Las imágenes se grabaron en noviembre cerca de Churchill, apodada la “capital mundial del oso polar”, situada en el norte de la provincia de Manitoba (centro). Los investigadores vieron a la osa meses atrás, cuando salía de su guarida. Entonces solo tenía una cría, que estaba marcada con collar GPS, una práctica usual para facilitar el estudio de estos mamíferos. Volvieron a encontrar a la misma osa madre en noviembre, pero vieron un segundo osezno sin marca en la oreja. “Solo 13 casos (de adopción) han sido registrados en 45 años”, dijo a...

1 comentarios
#1 diablos_maiq
Una osa rectangular jamás haría algo así
