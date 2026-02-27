‘Orwell: 2+2=5’: el Gran Hermano ya está aquí

Se llaman Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman. Todos ellos en perfecta sintonía, en nombre del gran negocio, con políticos feroces enamorados de la autarquía y de sí mismos, gente tan poderosa como siniestra, empeñada en repartirse el mundo a sangre y fuego o con amenazas permanentes. Orwell, que vivió el nazismo, la guerra civil española y otras barbaries, podría haber imaginado la existencia de Putin, Trump y Netanyahu, tantos profesionales en la historia actual de la infamia.