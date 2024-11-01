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El original camuflaje de los barcos británicos durante la Primera Guerra Mundial

El ejército británico presentó una original innovación con la que trataron de confundir al enemigo durante la guerra submarina.

| etiquetas: camuflaje , británico , barcos , primera guerra mundial
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2 comentarios
3 1 1 K 38 actualidad
GeneWilder #2 GeneWilder
Gracias a este disco supe de aquel camuflaje.  media
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Cuñado #1 Cuñado
En algunos años también veremos a los actuales cazas "furtivos" con condescendencia.
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menéame