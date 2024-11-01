El origen y la popularización del chocar los cinco

El 2 de octubre de 1977, Dusty Baker, un jugador de béisbol de Los Angeles Dodgers, hizo su trigésimo home run de la temporada. Es decir, bateó y sacó la bola del campo, por lo que podía correr todas las bases sin presión y anotar una carrera...En el home plate, el lugar donde se sitúa el bateador antes de golpear y que ha de ser pisado por un corredor para anotar la carrera, le esperaba su compañero Glenn Burke. Este, esperando a su compañero, levantó el brazo con la mano abierta por encima de la cabeza, celebrando también él el momento.