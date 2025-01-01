El origen de la cartografía para ciegos  

A comienzos del siglo XVIII, gracias a los avances en medicina que permitieron las primeras operaciones de cataratas y, así, devolver la vista a algunas personas que la habían perdido, algunos pensadores se comienzan a replantear el trato hacia las personas ciegas. El punto de inflexión lo encontramos de la mano de Denis Diderot y su ensayo de 1749 Carta sobre los ciegos para uso de los que ven, en el que el filósofo habla sobre su visita y entrevista a dos invidentes, uno de los cuales, Nicholas Saunderson, había logrado llegar a ser profesor