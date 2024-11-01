edición general
5 meneos
24 clics
Orhan Çelebi, el príncipe otomano exiliado que participó en la defensa de Constantinopla en 1453

Orhan Çelebi, el príncipe otomano exiliado que participó en la defensa de Constantinopla en 1453

El 29 de mayo de 1453 se produjo la caída de Constantinopla -y con ella la del Imperio Bizantino– a manos del sultán Mehmed II, poniendo fin a la Edad Media y dando inicio a la Moderna. Entre las muchas situaciones anecdóticas que caracterizaron el episodio cabe destacar una que, en principio, parece insólita: un tramo de las murallas del puerto de Eptaskaliora fueron defendidas por un príncipe otomano y sus leales. Se trataba de Orhan Çelebi, nieto de un sultán anterior y por tanto un potencial candidato al trono que había que eliminar.

| etiquetas: constantinopla , 1453 , imperio otomano , imperio bizantino
4 1 0 K 57 cultura
1 comentarios
4 1 0 K 57 cultura
themarquesito #1 themarquesito *
Esto me recuerda, aunque con los papeles defensor/atacante cambiados, a Sidi Yahya (primo de Boabdil) en la guerra de los Reyes Católicos contra Granada
0 K 20

menéame