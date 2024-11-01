El orgullo revolucionario, el trumpismo ‘a lo cubano’ y el malestar de una República en plena crisis

Bajo la amenaza de intervención militar y el bloqueo petrolero asfixiante impuestos por EEUU, el gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba enfrenta la crisis económica, el desgaste interno, y una fractura del consenso social. “Esperaban miedo y encontraron coraje. Apostaron a la traición y los enfrentó un pueblo unido”. Estas palabras lanzadas por Miguel Díaz-Canel el jueves 16 de abril se refieren al acontecimiento histórico de Playa Girón conocido también como la invasión de Bahía de Cochinos.