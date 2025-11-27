·
La organización fascista Hacer Nación se disuelve y sus dirigentes se integran en Vox
Sistema 161 revela que el colectivo ha cesado su actividad tras cinco años; sus principales líderes cambian perfiles y fichan por Vox y su "sindicato" Solidaridad.
hacer nación
vox
fascismo
#1
txepel
Es curioso cómo a diferencia de otros países en España a la extrema derecha le está costando que la gente la asocie con la idea de “la motosierra” de gasto público. Porque hasta sus defensores son conscientes que son totalmente esclavos de la cultura del chiringuito.
1
K
23
#2
ur_quan_master
#1
En España son más de recortar el servicio pero seguir subiendo impuestos y el gasto, como hacía M Rajoy
2
K
30
#3
dclunedo
#1
Spain is different
0
K
7
#4
Olepoint
#1
¿ Los chiringuitos te refieres a la sanidad pública, la educación pública, las vías públicas, la justicia públicas, la policía y el ejércitos públicos, etc... ?
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
