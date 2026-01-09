Ordinalidad, ciudadanos y la ilusión del dinero gratis

En el debate sobre el sistema de financiación autonómica suele pasarse por alto algo básico: quien paga impuestos y recibe servicios no son los territorios, sino los ciudadanos. Los territorios no son sujetos fiscales con derechos propios, sino gestores de recursos ajenos. Confundir ambas cosas conduce a una visión casi patrimonial de los impuestos, como si la recaudación perteneciera a un Gobierno por el mero hecho de generarse en su ámbito territorial.