Ordinalidad, ciudadanos y la ilusión del dinero gratis

En el debate sobre el sistema de financiación autonómica suele pasarse por alto algo básico: quien paga impuestos y recibe servicios no son los territorios, sino los ciudadanos. Los territorios no son sujetos fiscales con derechos propios, sino gestores de recursos ajenos. Confundir ambas cosas conduce a una visión casi patrimonial de los impuestos, como si la recaudación perteneciera a un Gobierno por el mero hecho de generarse en su ámbito territorial.
| etiquetas: ordinalidad , sistema de financiacion , regimen comun
Que ni comentas, por supuesto, porque es de traca
Te pondré un ejemplo claro. En Catalunya tenemos 2 compañías de trenes, una dependiente de la GEneralitat y otra del estado
Incidencias en FFGG --> 133
Incidencias en Rodalies de Renfe (similar km) --> 3456
Entonces, tiene influencia quine gestiona?
Pero vaya que en Madrid y subalternos os gusta el centralismo y joder a los demás, lo sabemos
Yo por mi os fueros genial
La clau de la caixa, y luego damos... LO que no quiero son engaños
la caída relativa de la posición de Madrid es una consecuencia matemática de la nivelación
de eso trata la ordinallidad...
La comparación con Madrid es tendenciosa y precisamente la calve de todo. Madrid genera +45% capacidad fiscal media nacional por concentración de sedes empresariales, gobierno central e infraestructuras, permitiendo rebajas agresivas (IRPF, sucesiones) sin perder recaudación.
Esto crea "dumping fiscal" (competencia desleal por bajada de impuestos),… » ver todo el comentario
No existe tal dumping fiscal, dejar los discursos de monsergas inventadas.
Las regiones que REALMENTE tienen ventajas fiscales son las forales, que tienen atribuciones sobre muchos más tributos como el de sociedades y además, no aportan al resto del sistema.
En el régimen común importa una mierda donde se recaude… » ver todo el comentario
Te he mostrado varios gráficos sobre ejecución presupuestaria
No se puede negar una ventaja clara y sistemática del centralismo, igual que con el dumping fiscal
Los fueros, eso me gustaría para Catalunya, sí. Mira como les va. Y cada uno que invierta subvenciones en lo que quiera. Así se hace en la mayor parte de países del G9
Quiero libertad para decidir... Los modelos de cada lugar son muy diferentes, y en la Diversidad está la clave
No me gusta la centralización
Las cuentas globales, como las territorializadas que he puesto, cuentan todo y muestran la película real.
Te gusta que se de más dinero a los ricos, sé honesto.
Una explicación muy sencilla: x.com/Jongonzlz/status/2009683209341092212
"El modelo de financiación detrae 20.975M€ de los recursos estatales, es decir, unos 456€ por habitante del régimen común, incluidos los madrileños.
El… » ver todo el comentario
no se puede depender de una ejecución centralizada, ya sabemos que pass con quien reparte
A seguir perdiendo votantes de izquierda y llorar imagino.
¿Cómo era el candidato de Extremadura? El que sacó un 40% menos de votos. A ver lo que opina de estas cosas.
Los datos están ahí
Hace 20 años que se reclama un nuevo estatut, concierto económico, pacto fiscal... Hubo un tiempo en que mucha gente era federalista. ¿Sabes por qué?
Por cierto hablar de incremento y no de cantidad total indica bien tu ignorancia o tu mala intención
Al final es lo que se busca, joder a los pobres, y llorar cuando no se ha dejado. Super progresista.
¿Cómo sale ganando el que le quitan 400 y le devuelven 300? Iluminame.
Justo eso que dices es de lo que se quejan muchos en Catalunya
Hay q ser muy tendencioso para no ver el centralismo de Madrid y su misteriosa ganancia siempre
Esto es un rebalanceo que hace la cosa más equitativa... Y no debería acabar ahí, la clau de la caixa!
Estamos hartos de los tejemanejes para infrafinanciar sistemáticamente algunas comunidades por intereses políticos
Y de gente como tu que justifica una obviedad e injusticia sistemática por no saber matemáticas básicas
Si a MAdrid presupuestas, como en este sistema, 300 y le das un 10% más, es 330. Si a Cataluña presupuestas 500 y le das un 80%, es 400.
Para ver los desfases ya estaba el sistema de cuentas territorializadas, donde puedes ver el saldo a cada región cogiendo el conjunto de todo www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/OtraInformacionEconomica/Sistema
Es como si tienes que administrar comunidades de vecinos en zonas diferentes con servicios comunes diferentes, ascensores de diferentes fabricantes, materiales de fachada, luces, seguros, impuestos municipales, permisos de obra etc y encima hay que andar a ostias en las reuniones de vecinos y presidentes de cada comunidad día sí y día… » ver todo el comentario
Lo siento, no hay un solo argumento de justicia para dar más dinero a Cataluña y joder al resto.
Cualquiera que no quiera hacerse el subnormal profundo sabe que se hace por votos. Simple y llanamente.