edición general
8 meneos
17 clics
Ordinalidad, ciudadanos y la ilusión del dinero gratis

Ordinalidad, ciudadanos y la ilusión del dinero gratis

En el debate sobre el sistema de financiación autonómica suele pasarse por alto algo básico: quien paga impuestos y recibe servicios no son los territorios, sino los ciudadanos. Los territorios no son sujetos fiscales con derechos propios, sino gestores de recursos ajenos. Confundir ambas cosas conduce a una visión casi patrimonial de los impuestos, como si la recaudación perteneciera a un Gobierno por el mero hecho de generarse en su ámbito territorial.

| etiquetas: ordinalidad , sistema de financiacion , regimen comun
7 1 0 K 79 politica
21 comentarios
7 1 0 K 79 politica
#3 endy
En cualquier caso el famoso "café para todos" se ha terminado
1 K 19
crob #16 crob
#3 El problema del café para todos siempre fue el mismo: la recepción de grano y la molienda están siempre en le mismo sitio, y misteriosamente el líquido llega aguado
0 K 13
crob #21 crob
#20 Ejecución presupuestaria histórica
Que ni comentas, por supuesto, porque es de traca
Te pondré un ejemplo claro. En Catalunya tenemos 2 compañías de trenes, una dependiente de la GEneralitat y otra del estado
Incidencias en FFGG --> 133
Incidencias en Rodalies de Renfe (similar km) --> 3456
Entonces, tiene influencia quine gestiona?
Pero vaya que en Madrid y subalternos os gusta el centralismo y joder a los demás, lo sabemos

Yo por mi os fueros genial
La clau de la caixa, y luego damos... LO que no quiero son engaños
0 K 13
crob #17 crob *
#15 A ver
la caída relativa de la posición de Madrid es una consecuencia matemática de la nivelación
de eso trata la ordinallidad...

La comparación con Madrid es tendenciosa y precisamente la calve de todo. Madrid genera +45% capacidad fiscal media nacional por concentración de sedes empresariales, gobierno central e infraestructuras, permitiendo rebajas agresivas (IRPF, sucesiones) sin perder recaudación.

Esto crea "dumping fiscal" (competencia desleal por bajada de impuestos),…   » ver todo el comentario
0 K 13
krogan #18 krogan
#17 No, la ordinalidad sólo se aplica Cataluña. Si se aplicara a Madrid, sería la región que más recibe. Ordinalidad es que si eres el 3º que más aporta, eres el 3º que más recibe.

No existe tal dumping fiscal, dejar los discursos de monsergas inventadas.

Las regiones que REALMENTE tienen ventajas fiscales son las forales, que tienen atribuciones sobre muchos más tributos como el de sociedades y además, no aportan al resto del sistema.

En el régimen común importa una mierda donde se recaude…   » ver todo el comentario
0 K 9
crob #19 crob *
#18 Eres de letras supongo
Te he mostrado varios gráficos sobre ejecución presupuestaria
No se puede negar una ventaja clara y sistemática del centralismo, igual que con el dumping fiscal
Los fueros, eso me gustaría para Catalunya, sí. Mira como les va. Y cada uno que invierta subvenciones en lo que quiera. Así se hace en la mayor parte de países del G9
Quiero libertad para decidir... Los modelos de cada lugar son muy diferentes, y en la Diversidad está la clave

No me gusta la centralización
0 K 13
krogan #20 krogan
#19 No, has mostrado gráficos cherry pick de unas partidas concretas.

Las cuentas globales, como las territorializadas que he puesto, cuentan todo y muestran la película real.

Te gusta que se de más dinero a los ricos, sé honesto.
0 K 9
krogan #1 krogan
Resulta curioso ver estos días a gente de 'izquierdas' defender la propuesta para nuevo sistema de financiación con falacias como que 'todos reciben más dinero', como si se trataran de analfabetos numerales. ¿De dónde creen que sale el dinero?

Una explicación muy sencilla: x.com/Jongonzlz/status/2009683209341092212

"El modelo de financiación detrae 20.975M€ de los recursos estatales, es decir, unos 456€ por habitante del régimen común, incluidos los madrileños.

El…   » ver todo el comentario
0 K 9
crob #2 crob *
#1 se llama soberanía financiera
no se puede depender de una ejecución centralizada, ya sabemos que pass con quien reparte  media
1 K 23
krogan #4 krogan
#2 Bonito neolenguaje para pedir que se de dinero a los más ricos.

A seguir perdiendo votantes de izquierda y llorar imagino.
1 K 20
#6 diablos_maiq
#4 te refieres al izquierdista Page ¿verdad?
0 K 10
krogan #9 krogan *
#6 ¿Ese es el único del PSOE con perspectiva electoral de (quizá) no perder las elecciones, no?

¿Cómo era el candidato de Extremadura? El que sacó un 40% menos de votos. A ver lo que opina de estas cosas.
0 K 9
#8 NoMeVeas *
#4 ah, pero que no se hace ya? Lo que hay que hacer es limpiar la judicatura de inquisidores partidistas, a partir de ahí, los corruptos que mal usan el herario público desaparecen.
0 K 9
crob #10 crob
#4 Puedes retorcer la realidad como te de la gana
Los datos están ahí
Hace 20 años que se reclama un nuevo estatut, concierto económico, pacto fiscal... Hubo un tiempo en que mucha gente era federalista. ¿Sabes por qué?
Por cierto hablar de incremento y no de cantidad total indica bien tu ignorancia o tu mala intención
0 K 13
krogan #12 krogan
#10 Los datos los he puesto sí, ahí estan. Se está pactando reformas para beneficiar a regiones ricas frente a pobres.

Al final es lo que se busca, joder a los pobres, y llorar cuando no se ha dejado. Super progresista.
0 K 9
#5 diablos_maiq
#1 confundir incrementos con cantidades netas revela tus intenciones
1 K 23
krogan #7 krogan
#5 ¿A qué te refieres exactamente?¿Cuál es la confusión de que a la gente le quiten 400€ y luego a uno le devuelvan 300 y a otro 500?

¿Cómo sale ganando el que le quitan 400 y le devuelven 300? Iluminame.
1 K 20
crob #13 crob *
#7 Tu mismo te has dado la respuesta xD

Justo eso que dices es de lo que se quejan muchos en Catalunya

Hay q ser muy tendencioso para no ver el centralismo de Madrid y su misteriosa ganancia siempre

Esto es un rebalanceo que hace la cosa más equitativa... Y no debería acabar ahí, la clau de la caixa!

Estamos hartos de los tejemanejes para infrafinanciar sistemáticamente algunas comunidades por intereses políticos

Y de gente como tu que justifica una obviedad e injusticia sistemática por no saber matemáticas básicas  media
0 K 13
krogan #15 krogan *
#13 Los datos muestran como Madrid aporta mucho más de lo que recibe desde siempre. Los gráficos que pones son de otras inversiones y, aún así, tiene la trampa de ponerlo en % relativo, obviando el dato de que si ya de base lo presupuestado es menor, que ejecutes más a uno y menos a otro, no significa que realmente le des más.

Si a MAdrid presupuestas, como en este sistema, 300 y le das un 10% más, es 330. Si a Cataluña presupuestas 500 y le das un 80%, es 400.

Para ver los desfases ya estaba el sistema de cuentas territorializadas, donde puedes ver el saldo a cada región cogiendo el conjunto de todo www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/OtraInformacionEconomica/Sistema  media
0 K 9
#11 Tecar *
#1 Dar números así sin más en unas grafiquitas para infantes sin ningún tipo de contexto, lo único que hace es confundir al personal de forma tendenciosa.
Es como si tienes que administrar comunidades de vecinos en zonas diferentes con servicios comunes diferentes, ascensores de diferentes fabricantes, materiales de fachada, luces, seguros, impuestos municipales, permisos de obra etc y encima hay que andar a ostias en las reuniones de vecinos y presidentes de cada comunidad día sí y día…   » ver todo el comentario
1 K 20
krogan #14 krogan
#11 Tienes razón, conviene dar mayor contexto y recordar además que las regiones con menos recursos tienen menos infraestructuras y que cuesta mucho dinero crearlas, por lo cual es más necesario aún darles más recursos que a los que ya las tienen.

Lo siento, no hay un solo argumento de justicia para dar más dinero a Cataluña y joder al resto.

Cualquiera que no quiera hacerse el subnormal profundo sabe que se hace por votos. Simple y llanamente.
0 K 9

menéame