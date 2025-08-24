edición general
Las orcas vuelven a las Rías Baixas: múltiples interacciones de barcos con las ‘Gladys’

Las orcas han vuelto a Galicia y lo han hecho con fuerza. De nuevo, las autoridades marítimas lanzaban este sábado una advertencia general a las embarcaciones que navegan por las Rías Baixas, debido a la presencia de tres grupos de orcas que han tenido numerosos encuentros con barcos en las últimas horas. Las “Gladys”, como se conoce popularmente a estos grupos de orcas, llevan años siendo protagonistas de encuentros cada vez más físicos y directos con embarcaciones. Este jueves, un velero alemán de 10 metros sufrió la rotura del timón en la Co

| etiquetas: galicia , rías baixas , orcan , múltiples , interacciones , barcos , gladys
2 comentarios
alcama #1 alcama
La orcas gritaban algo así cómo "Pedro Sánchez hijo d... <ininteligible>". Todavía están analizando
Ripio #2 Ripio
#1 :calzador: :calzador: :calzador:
