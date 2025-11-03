edición general
Orcas californianas empujan en grupo a crías de tiburón blanco, las ponen boca arriba y luego se comen su hígado y absorben su energía

Un tiburón blanco adulto sólo tiene un depredador en el mar: la orca. Hasta hace poco, solo se había observado orcas matando tiburones en Sudáfrica, preferiblemente grandes ya que les proporcionan más alimento una vez capturados. Pero ahora, los científicos han observado a un grupo especializado en el Golfo de California que se ha especializado en la caza de tiburones blancos jóvenes, a los que golpea lanzándolos por el aire para extraerles inmediatamente su hígado, rico en energía, y compartirlo con el grupo.

#1 sarri
No sabía yo de las orcas dementor
5
#2 Leclercia_adecarboxylata
#1 Lo de absorber energía se refiere a que se comen hepatocitos con grandes reservas de glucógeno intracelular que son depósitos de glucosa necesarios para la glucólisis, continuar el ciclo de Krebs mediante piruvato, obtener poder reductor en forma de NADH y continuar así la cadena de transporte de electrones con producción de ATP en las células eucariotas.

Pero bueno, se puede resumir, en que absorben energía.
2
#4 Alegremensajero
#2 Muy bonita tu explicación, pero el hígado de tiburón es rico en ácidos grasos, no en glucosa.
1
#5 Leclercia_adecarboxylata
#4 No lo sabía, estaba aplicando mis conocimientos de fisiología humana a la animal.

En cualquier caso pueden realizar la betaoxidación de ácidos grasos para obtener poder reductor.
1
#12 azathothruna
#4 Para muchos animales, eso es energia.
Casi ningun animal consume glucosa en la naturaleza
0
#13 Alegremensajero
#12 ¿Acaso he dicho yo lo contrario en algún momento?
0
#15 Leclercia_adecarboxylata
#12 #13 Podrías pasarme alguna fuente que explique eso de que casi ningún animal consume glucosa en la naturaleza?

Tenía entendido (y en realidad sigo estando seguro de ello) de que la glucosa es el polisacárido o azúcar esencial. Si bien los ácidos grasos tienen mayor rendimiento energético, la fisiología animal estaría adaptada a consumir principalmente glucosa al ser la molécula con la que más rápido se obtiene energía en forma de ATP.
0
#16 Alegremensajero
#15 Sí, la glucosa es la forma más rápida de obtener ATP pero la grasa es la forma más estable de almacenar energía. Por eso la mayoría de animales consumen más grasa que glucosa, porque en el mundo animal es mejor tener reservas que no se sabe cuándo te serán necesarias, que tener una fuente inmediata de energía.
0
#10 volandero
#2 Es fascinante observar la convergencia estilística de tu explicación.

La sobresaturación de modificadores sintácticos y la intercalación taxonómica de términos de la bioquímica de sistemas (como poder reductor y la enumeración secuencial de rutas de fosforilación oxidativa) no solo trascienden el umbral de parsimonia explicativa en el contexto de un titular zoológico, sino que además exhiben un patrón léxico característico de los modelos generativos de lenguaje (MGL).

La tendencia a…   » ver todo el comentario
2
#11 Leclercia_adecarboxylata
#10 ..................... Estoy de acuerdo.
0
#6 Windows95
#1 Son vampiros de energía, como Colin Robinson y muchos usuarios de Menéame.
0
#8 ingenieril
Mire usté…comer higado, la aleta, el musculo caudal, o cualquier parte con carne sirve para “absorber energia”.
Creo que lo que menos le importa a la presa es que “le absorban la energia”, sino que no se la coman, pero ambas cosas son incompatibles.
En definitiva, un titular al que le añaden un clickbait final. Si es por poesía, les propongo:
“En el mar azul, de aguas transparentes las orcas californianas comen presas para absorber su energia energética”
Evitaré añadir algo de sus chakras.
1
#14 azathothruna
www.youtube.com/watch?v=F8_sdvhzmls

Habla de orcas y otros cetaceos.

Ya nunca vere a los cetaceos como angelitos, (igual me opongo a su extincion)

Esto es un juego de tronos oceanico que dura eones.
0
#3 DayOfTheTentacle
absorben su energía...
0
#7 zuul
#3 si tio, absorben su energia...
0
#9 DayOfTheTentacle
#7 así supongo  media
0

