Orcas californianas empujan en grupo a crías de tiburón blanco, las ponen boca arriba y luego se comen su hígado y absorben su energía

Un tiburón blanco adulto sólo tiene un depredador en el mar: la orca. Hasta hace poco, solo se había observado orcas matando tiburones en Sudáfrica, preferiblemente grandes ya que les proporcionan más alimento una vez capturados. Pero ahora, los científicos han observado a un grupo especializado en el Golfo de California que se ha especializado en la caza de tiburones blancos jóvenes, a los que golpea lanzándolos por el aire para extraerles inmediatamente su hígado, rico en energía, y compartirlo con el grupo.