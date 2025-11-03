Un tiburón blanco adulto sólo tiene un depredador en el mar: la orca. Hasta hace poco, solo se había observado orcas matando tiburones en Sudáfrica, preferiblemente grandes ya que les proporcionan más alimento una vez capturados. Pero ahora, los científicos han observado a un grupo especializado en el Golfo de California que se ha especializado en la caza de tiburones blancos jóvenes, a los que golpea lanzándolos por el aire para extraerles inmediatamente su hígado, rico en energía, y compartirlo con el grupo.
Pero bueno, se puede resumir, en que absorben energía.
En cualquier caso pueden realizar la betaoxidación de ácidos grasos para obtener poder reductor.
Casi ningun animal consume glucosa en la naturaleza
Tenía entendido (y en realidad sigo estando seguro de ello) de que la glucosa es el polisacárido o azúcar esencial. Si bien los ácidos grasos tienen mayor rendimiento energético, la fisiología animal estaría adaptada a consumir principalmente glucosa al ser la molécula con la que más rápido se obtiene energía en forma de ATP.
La sobresaturación de modificadores sintácticos y la intercalación taxonómica de términos de la bioquímica de sistemas (como poder reductor y la enumeración secuencial de rutas de fosforilación oxidativa) no solo trascienden el umbral de parsimonia explicativa en el contexto de un titular zoológico, sino que además exhiben un patrón léxico característico de los modelos generativos de lenguaje (MGL).
Creo que lo que menos le importa a la presa es que “le absorban la energia”, sino que no se la coman, pero ambas cosas son incompatibles.
En definitiva, un titular al que le añaden un clickbait final. Si es por poesía, les propongo:
“En el mar azul, de aguas transparentes las orcas californianas comen presas para absorber su energia energética”
Evitaré añadir algo de sus chakras.
Habla de orcas y otros cetaceos.
Ya nunca vere a los cetaceos como angelitos, (igual me opongo a su extincion)
Esto es un juego de tronos oceanico que dura eones.