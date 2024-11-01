edición general
La oposición abandona el Pleno de Algeciras que mantiene a Landaluce como alcalde adscrito al grupo del PP

El PSOE y Vox han abandonado el Pleno ordinario del mes de diciembre en el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), que este viernes se está desarrollando de forma habitual con el alcalde, José Ignacio Landaluce, presidiendo dicha sesión. Todo ello después de que la Secretaría General no tenga "constancia formal" de la baja definitiva en la formación política bajo cuyas siglas concurrió a las elecciones municipales de 2023, el PP, por lo que no se ha declarado su condición de "concejal no adscrito", algo que pedía el PSOE.

#1 Barriales
Viva España.
#2 dark873
Cambia Algeciras por Madrid y esta noticia ya estaría en portada.
#3 dark873
La noticia es interesante. Gracias por compartirla. Desgraciadamente es una noticia que habla mal del PSOE. No tendrá mucho recorrido aquí porque hay una secta de izquierdas que se dedica a votar negativo este tipo de noticias. Igualmente, mucho ánimo!
