Opiniones raciales de Winston Churchill [EN]

Churchill en un debate parlamentario sobre el futuro de Palestina en 1938:"No admito que el perro en el pesebre tenga el derecho final al pesebre, aunque haya estado allí durante mucho tiempo, no admito ese derecho. No admito, por ejemplo, que se haya hecho un gran daño a los pieles rojas de América o a los negros de Australia. No admito que se haya hecho un mal a esas personas por el hecho de que una raza más fuerte, una raza de más alto nivel o, en todo caso, una raza más mundana, por decirlo así, haya llegado y ocupado su lugar. No lo admito
| etiquetas: winston churchill , raza , racista , palestina , colonialismo
Mucho texto para decir que era un racista asqueroso de mierda, no muy diferente a Hitler.
Por cierto, Bilbao sigue dedicando un calle a este racista. Nadie pinta su placa o la arranca. Parece que hay racistas buenos y racistas malos
Por cierto, tienes colegio llamado Winston Churchill en Madrid, por si quieres hacer algo al respecto.
Vaya, se me olvidaba que Alcama me ignoró. Me cuelgo de ti #4 para mantener un poco de coherencia el mensaje.
Too late, solo hay que ver al Farage y al Boris Johnson