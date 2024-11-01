edición general
Opiniones raciales de Winston Churchill [EN]

Churchill en un debate parlamentario sobre el futuro de Palestina en 1938:"No admito que el perro en el pesebre tenga el derecho final al pesebre, aunque haya estado allí durante mucho tiempo, no admito ese derecho. No admito, por ejemplo, que se haya hecho un gran daño a los pieles rojas de América o a los negros de Australia. No admito que se haya hecho un mal a esas personas por el hecho de que una raza más fuerte, una raza de más alto nivel o, en todo caso, una raza más mundana, por decirlo así, haya llegado y ocupado su lugar. No lo admito

comentarios
TooBased #1 TooBased *
Sostenía una perspectiva jerárquica de la raza, creyendo que los cristianos protestantes blancos estaban en la cima de esta jerarquía, y los católicos blancos por debajo de ellos, mientras que los indios estaban más arriba en esta jerarquía que los africanos negros[2].

Mucho texto para decir que era un racista asqueroso de mierda, no muy diferente a Hitler.
alcama #2 alcama *
Al nivel de Sabino Arana
Por cierto, Bilbao sigue dedicando un calle a este racista. Nadie pinta su placa o la arranca. Parece que hay racistas buenos y racistas malos
Torrezzno #4 Torrezzno *
#2 cualquier tipo de nacionalismo incluye el supremacismo. En el siglo XX era lo más, en el siglo XXI es una engañifa, imposible de sostener en un mundo globalizado. Si aun existen nacionalistas se debe a la programación educativa que los partidos políticos incluyen para poder perpetuarse y vivir del cuento.
ehizabai #5 ehizabai *
Cómo están las cabezas, que en un envío sobre Churchill acabas hablando de Sabino Arana y su calle en Bilbao.

Por cierto, tienes colegio llamado Winston Churchill en Madrid, por si quieres hacer algo al respecto.

Vaya, se me olvidaba que Alcama me ignoró. Me cuelgo de ti #4 para mantener un poco de coherencia el mensaje.
vicvic #6 vicvic
#2 Si, sobre el fundador del PNV no oirás ninguna queja, y todo será relativizado. Al final, en España, ser de izquierdas o de derechas pero contra España es una especie de carta blanca para cualquier burrada.
Torrezzno #3 Torrezzno *
"The unnatural and increasingly rapid growth of the Feeble-Minded and Insane classes […] constitutes a national and race danger which it is impossible to exaggerate. […] I feel that the source from which the stream of madness is fed should be cut off and sealed up before another year has passed"

Too late, solo hay que ver al Farage y al Boris Johnson xD
