Operativo antidrogas o invento con IA: qué se sabe del ataque de EE. UU. a embarcación en el Caribe

Donald Trump afirmó que la embarcación supuestamente transportaba a bordo once “terroristas”, que pertenecerían a la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Sin embargo, no dio a conocer ningún elemento que permita comprobar sus afirmaciones. El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional, de origen venezolano, presente en varios países latinoamericanos como Colombia o Perú e incluso EEUU. El Ejército de EEUU no ofreció detalles de cómo la presencia militar estadounidense pretende combatir el tráfico de drogas...