Operar a 3.000 kilómetros de distancia: primer programa europeo de telecirugía

Alberto Breda ha practicado 11 cirugías urológicas desde la Fundació Puigvert en el hospital San Roque. El cirujano Alberto Breda se sienta frente a la consola, fija la vista en el monitor, donde aparecen las entrañas del paciente, y empieza a manejar los mandos que guían con precisión los movimientos de unos brazos robóticos. Comienza una intervención quirúrgica convencional, con la diferencia de que el paciente está a 3.000 kilómetros del médico.

Parecerá muy moderno, pero la cantidad de puntos únicos de fallo me hace inclinarme por evitarlo para operaciones vitales.
