·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8695
clics
Cuando el objetivo de la propaganda estadounidense era España
7176
clics
Los "fachatroll"
6243
clics
Los mejores amplificadores baratos de la historia
5071
clics
El nutricionista Aitor Sánchez, sobre la nueva pirámide alimentaria de EEUU: “Responde más a criterios ideológicos y empresariales que de salud pública”
4025
clics
Trump, de 79 años, lee accidentalmente en voz alta la nota privada de Marco Rubio [ENG]
más votadas
374
Compra Europeo. Una iniciativa por la soberanía europea
269
Zapatero asesino
289
2026, el año en que espiar tus mensajes será legal (y constante)
557
“No susceptible de derivación hospitalaria”: la frase que condenó a 7291 personas
292
Apuestas y polémica: sospechan que Barron Trump ganó USD 400.000 tras la captura de Maduro
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
115
clics
Operación sorry, not sorry, eh!
Lo que es capaz de hacer un ejército de castores canadienses para defenderse de la invasión de Trump
|
etiquetas
:
vídeo
,
canadá
,
parodia
,
ejército de castores
5
1
0
K
61
ocio
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
61
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente