Operación policial en Río de Janeiro deja más de 120 muertos  

Alrededor de las 6 de la mañana de este 28 de octubre, el fotógrafo Bruno Itan se despertó con su celular repleto de mensajes. En los grupos vecinales del Complexo do Alemão, donde creció, se intensificaban los rumores de un tiroteo. Esa mañana empezaría la operación policial más sangrienta en el área metropolitana de Río de Janeiro que haya registrado el Grupo de Estudio de Nuevas Ilegalidades de la Universidad Federal Fluminense (Geni/UFF) desde 1990.