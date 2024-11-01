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Una operación europea identifica a 45 niños ucranianos deportados a Rusia y Bielorrusia

Una operación europea identifica a 45 niños ucranianos deportados a Rusia y Bielorrusia

Las autoridades ucranianas calculan que más de 19.500 niños han sido deportados o trasladados hacia Rusia o Bielorrusia desde el inicio de la invasión.

| etiquetas: secuestro , niños , rusia , bielorusia
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1 comentarios
4 0 0 K 37 actualidad
#1 arreglenenlacemagico
bueno ya me se los comentarios de los rusoplanistas los niños han sido evacuados :popcorn:
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menéame