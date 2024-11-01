edición general
Operación Causa Justa: la invasión de EE.UU. que marcó a Panamá

El músico panameño Rubén Blades tildó este sábado de “inconcebible” que tras 36 años de la invasión de EE.UU. a Panamá para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega bajo cargos de narcotráfico, aún no se sepa con certeza cuántos panameños murieron ese día [...] Documentos estadounidenses desclasificados a lo largo de los años señalan 516 muertos durante la invasión, de ellos 314 militares -la gran mayoría panameños-, pero extraoficialmente se habla en Panamá de entre 500 y 4.000 civiles fallecidos.

| etiquetas: eeuu , panamá , manuel antonio noriega , operación causa justa , invasión
#4 candonga1
El Mundo Libre.
4
tul #8 tul
#4 libre de humanidad, ética y saber estar
0
#2 cybermouse
Pues ya verás cuando se sepa que Noriega no era narcotraficante
2
#1 Mosquitón
Es más interesante desclasificar el caso Epstein y, sobre todo, poder censurar lo que interesa a ya sabéis quién.
2
ur_quan_master #6 ur_quan_master *
La operación Causa Justa consistió en invadir Panamá para:
1 defender la democracia
2 luchar contra el narcotráfico
3 controlar militarmente el Canal
1
estemenda #3 estemenda
Es su Colombia y se la follan cuando quieren.
0
kipper #5 kipper *
#3 ¿Colombia? Solamente hay amenazas de que será el próximo país a invadir, después de Venezuela.
0
estemenda #7 estemenda *
#5 Me refiero es a que Panamá era una provincia de la Gran Colombia hasta que Estados Unidos se la anexionó a las bravas (pero llamándolo "tratado") en 1903 para quedarse con el Canal de Panamá una vez construido. Después volvió a invadirla en 1989.
es.wikipedia.org/wiki/Tratado_Hay-Bunau_Varilla
1

