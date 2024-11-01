Operación Causa Justa: la invasión de EE.UU. que marcó a Panamá

El músico panameño Rubén Blades tildó este sábado de “inconcebible” que tras 36 años de la invasión de EE.UU. a Panamá para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega bajo cargos de narcotráfico, aún no se sepa con certeza cuántos panameños murieron ese día [...] Documentos estadounidenses desclasificados a lo largo de los años señalan 516 muertos durante la invasión, de ellos 314 militares -la gran mayoría panameños-, pero extraoficialmente se habla en Panamá de entre 500 y 4.000 civiles fallecidos.