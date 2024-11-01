OpenAI y Sur Energy construirán un megacentro de datos en la Patagonia

OpenAI, la compañía estadounidense creadora de ChatGPT, firmó una carta de intención con Sur Energy para construir un centro de datos de gran escala dedicado a inteligencia artificial en la Patagonia. Según precisaron desde las compañías, la inversión estimada ronda entre US$20.000 y US$25.000 millones. El proyecto, presentado hoy ante el presidente Milei, fue bautizado Stargate Argentina y prevé una capacidad de 500 megawatts alimentados íntegramente con energía renovable.
| etiquetas: argentina , tecnología , milei , ia