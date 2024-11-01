OpenAI y Microsoft chocan por la cláusula de la AGI y la exclusividad de Azure: miles de millones y una posible salida a bolsa en juego

Lo que parecía una alianza blindada entre OpenAI y Microsoft atraviesa uno de sus momentos más delicados. Según el Financial Times, ambas compañías mantienen una negociación estancada sobre su contrato vigente hasta 2030. En el centro del desacuerdo hay dos cuestiones clave: la secrecía en torno a un posible desarrollo de Inteligencia Artificial General (AGI) y la exclusividad de Azure como plataforma en la nube. La tensión llega en un momento crítico: hay 10.000 millones de dólares de SoftBank pendientes de inversión,....