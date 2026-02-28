edición general
7 meneos
11 clics
OpenAI llega a un acuerdo con el Pentágono horas después de que el Gobierno de Trump prohibiera a Anthropic

OpenAI llega a un acuerdo con el Pentágono horas después de que el Gobierno de Trump prohibiera a Anthropic

OpenAI sustituirá a Anthropic tras negarse esta a permitir el uso ilimitado de sus modelos para espionaje y aplicaciones militares. El Pentágono la ha declarado “riesgo para la cadena de suministro” y rescindirá su contrato de hasta 200 millones de dólares, vetando además que otros contratistas trabajen con ella. La medida puede afectar gravemente a Anthropic. Sam Altman anunció que OpenAI sí colaborará con Defensa bajo principios de seguridad que incluyen evitar vigilancia masiva y mantener control humano en armas autónomas.

| etiquetas: ia , openai , anthopic , pentagono
5 2 0 K 65 actualidad
3 comentarios
5 2 0 K 65 actualidad
Ka1900 #2 Ka1900
Básicamente han firmado lo que Anthropic no quería firmar (poder autónomo de la IA para efectuar ataques y vigilancia masiva sobre los ciudadanos) bajo la premisa ...trust me brooo...
El país de la libertad ....
0 K 9
siempreesverano #3 siempreesverano
Esperemos que la IA se ponga a jugar al 3 en raya y salga todo bien
0 K 8

menéame