OpenAI llega a un acuerdo con el Pentágono horas después de que el Gobierno de Trump prohibiera a Anthropic

OpenAI sustituirá a Anthropic tras negarse esta a permitir el uso ilimitado de sus modelos para espionaje y aplicaciones militares. El Pentágono la ha declarado “riesgo para la cadena de suministro” y rescindirá su contrato de hasta 200 millones de dólares, vetando además que otros contratistas trabajen con ella. La medida puede afectar gravemente a Anthropic. Sam Altman anunció que OpenAI sí colaborará con Defensa bajo principios de seguridad que incluyen evitar vigilancia masiva y mantener control humano en armas autónomas.