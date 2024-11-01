OpenAI ha anunciado la implementación de controles parentales en ChatGPT, en el marco de una estrategia para reforzar la seguridad de adolescentes y jóvenes que utilizan la herramienta. La medida llega después de que la compañía enfrentara críticas y una demanda por la supuesta implicación de su sistema en el suicidio de un menor, un caso que ha reavivado el debate sobre la relación entre inteligencia artificial, salud mental y responsabilidad corporativa.