OpenAI introduce controles parentales en ChatGPT tras la polémica por la presunta implicación en el suicidio de un menor

OpenAI ha anunciado la implementación de controles parentales en ChatGPT, en el marco de una estrategia para reforzar la seguridad de adolescentes y jóvenes que utilizan la herramienta. La medida llega después de que la compañía enfrentara críticas y una demanda por la supuesta implicación de su sistema en el suicidio de un menor, un caso que ha reavivado el debate sobre la relación entre inteligencia artificial, salud mental y responsabilidad corporativa.

| etiquetas: openai , chatgpt , suicidio , controles parentales , polémica , seguridad
Torrezzno #3 Torrezzno *
Una tontería cuando puedes usarlo sin registro. Es obvio que las IAs no razonan, por lo que tienen que ponerle los guardarailes para que no digan locuras, cuando eso falla pasan estas cosas
frg #1 frg
¿Es usted menor?
- Sí
- No
#2 nomeves
#1 No lo se, así que Sí!
