OpenAI humilla a Google y a los humanos: su IA consigue un resultado perfecto en la mayor competición de programación del mundo

Un sistema de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI ha logrado ir un paso más allá en su objetivo de superar barreras que se consideran prácticamente infranqueables al resolver la totalidad de los problemas planteados en la final del Campeonato Mundial de Programación Colegiada (ICPC) de 2025 que se ha celebrado en Bakú, capital de Azerbaiyán.
| etiquetas: ia , openai , programación
A no ser que creas que el alma, la magia negra o un proceso que trasciende el plano material interviene a la hora de programar, no hay una sola razón para no concluir que la evolución de esta tecnología nos va a llevar irremediablemente a este punto.
A no ser que vivas haciendo CRUDS, sigue siendo una herramienta hypeada.
Por no hablar de grandes obras como la red social de ligue lesbiana brasileña aquella, que haciendo un simple get a la appi te devolvía la base de datos entera.
