edición general
6 meneos
45 clics

OpenAI humilla a Google y a los humanos: su IA consigue un resultado perfecto en la mayor competición de programación del mundo

Un sistema de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI ha logrado ir un paso más allá en su objetivo de superar barreras que se consideran prácticamente infranqueables al resolver la totalidad de los problemas planteados en la final del Campeonato Mundial de Programación Colegiada (ICPC) de 2025 que se ha celebrado en Bakú, capital de Azerbaiyán.

| etiquetas: ia , openai , programación
5 1 0 K 70 actualidad
13 comentarios
5 1 0 K 70 actualidad
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
En Bakú deben hacer muchas copias de seguridad, y por eso le han puesto ese nombre. :shit: :-D
1 K 31
Imag0 #7 Imag0
Podrá escribir las más perfectas líneas de código pero nunca será creativa, es y será únicamente una herramienta para los humanos.
1 K 28
rojo_separatista #1 rojo_separatista
A la programación entendida como picar lineas de código le quedan pocos años. Solo falta que le den contextos más amplios y capacidad agentiva de auto-testear su propio código. El siguiente paso será la capacidad de configurar el despliegue por sí sola de forma completamente desatendida. Me pregunto como cambiará el mundo cuando cualquiera pueda escribir la APP que quiera con solo escribir un prompt.
1 K 22
Paltus #3 Paltus
#1 Y optimizar el código, eso también podría hacerlo, a ver si así dejamos de necesitar gigas de memoria y espacio para correr programas de mierda.
1 K 26
rojo_separatista #4 rojo_separatista *
#3, esto no dudes que ya vendrá de serie. Los humanos por nuestra propia naturaleza somos perezosos, desorganizados, despistados y no podemos memorizar toda la documentación del mundo. El código hecho por IA va a prácticamente erradicar los bugs y las brechas de seguridad, además de que está mucho mejor documentado, modularizado y es mucho más legible que el código hecho por humanos.

A no ser que creas que el alma, la magia negra o un proceso que trasciende el plano material interviene a la hora de programar, no hay una sola razón para no concluir que la evolución de esta tecnología nos va a llevar irremediablemente a este punto.
3 K 51
MacMagic #9 MacMagic
#4 dices que bajarán los bugs pero desde la IA yo solo veo código de peor calidad, con más bugs y 0 seguridad.

A no ser que vivas haciendo CRUDS, sigue siendo una herramienta hypeada.
0 K 10
#12 giputxilandes
#4 que la IA bajará los bugs?? No sé en qué mundo vives. En el mío cada 3 párrafos de código la IA incluye 3 bugs, 2 errores y una variable innecesaria que nunca más va a usar en todo el resto de código.

Por no hablar de grandes obras como la red social de ligue lesbiana brasileña aquella, que haciendo un simple get a la appi te devolvía la base de datos entera.
0 K 10
LoboAsustado #13 LoboAsustado
#3 $Deity te oigal....especialmente que baje el tamaño de los pesos de las IAs xD
0 K 9
Torrezzno #11 Torrezzno
Pero luego no sabe pintar un loro en ASCII


chatgpt.com/share/68ce655d-fafc-8000-aab6-3fa3e29ac70b

Esta mierda me pinta



\ .-.
(o_o)
/) (
// \
|| .-. ||
|| ( ) ||
|| `-' ||
\ //
\___//
`---'
/
/
/_/ _
0 K 19
#8 mcfgdbbn3
¿Con su código o cogiendo trocitos de código ajeno, en ocasiones GPL y saltándose la licencia?
0 K 13
Connect #2 Connect
Quién se está quedando atrás en Copilot, y eso que es de Microsoft y Microsoft tiene inversiones en OpenAi.
0 K 12
ChatGPT #6 ChatGPT
Bite my shiny metal ass
0 K 10
shapirowilks #10 shapirowilks *
#0 El enlace lleva a la portada de MSN, no a una noticia. Pide que te cambien el enlace o, si no, habrá que votala negativa.
0 K 9

menéame