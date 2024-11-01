edición general
OpenAI se convierte en la startup más valiosa del mundo tras alcanzar una valoración de 500 mil millones de dólares [ENG]

La valoración de OpenAI se disparó a 500 mil millones de dólares tras una venta secundaria de acciones por 6.600 millones, convirtiéndola en la startup más valiosa del mundo, superando a SpaceX y ByteDance.

skyleth
No es una burbuja no…
Findeton
Ingresos: 4B, valor de mercado 500B. Price/Sales de 125.
