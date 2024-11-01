edición general
La opción de Donald Trump para controlar Groenlandia sin tener que comprarla o invadirla: "Es relativamente sencillo"

Dinamarca no se opone "especialmente" a que Estados Unidos tenga más presencia en Groenlandia y, de hecho, está "bastante de acuerdo" con lo que puede plantear, pero el problema son "las formas" de Donald Trump coqueteando con la idea de una invasión. Ante esto, no le queda otra opción que negarse, tanto a esa idea de invasión como a la alternativa de compra que se planteó desde la Administración de Estados Unidos. El escenario más probable es que Estados Unidos intente fomentar el independentismo groenlandés

| etiquetas: donald trump , groenlandia , independentismo groenlandés
Herumel #3 Herumel
La solución que van a hacer es la de Panamá, hacer a Groenlandia un país "independiente" y una vez separado, controlarlo....
angelitoMagno #1 angelitoMagno
¿Para que? Si yo había leído en menéame que Dinamarca y toda la UE son siervos de EEUU y harán todo lo que Trump les pida.

Con mandar unos cuantos soldados, la UE se rinde y Von der Leyen les cede Groenlandia envuelta en un lacito.
Mimaus #2 Mimaus *
#1 No, ahora la solución más fina es casar a la princesa danesa con el príncipe trumpito. Y que la dote sea Groenlandia, como hace la gente de bien. Y que coman perdices y nos den con las plumas en las narices, y a los daneses incluso igual les dan por algún sitio más.
pitercio #4 pitercio *
Llega la primavera árabe polar a Groenlandia.
