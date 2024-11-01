La opción de Donald Trump para controlar Groenlandia sin tener que comprarla o invadirla: "Es relativamente sencillo"

Dinamarca no se opone "especialmente" a que Estados Unidos tenga más presencia en Groenlandia y, de hecho, está "bastante de acuerdo" con lo que puede plantear, pero el problema son "las formas" de Donald Trump coqueteando con la idea de una invasión. Ante esto, no le queda otra opción que negarse, tanto a esa idea de invasión como a la alternativa de compra que se planteó desde la Administración de Estados Unidos. El escenario más probable es que Estados Unidos intente fomentar el independentismo groenlandés