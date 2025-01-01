edición general
La ONU pide una mayor solidaridad y apoyo a los refugiados Rohinya

Al cumplirse ocho años del desplazamiento masivo forzado de la población rohinya desde el estado de Rakhine en Myanmar, la ONU advirtió el lunes sobre un agravamiento de las condiciones humanitarias y de derechos humanos, calificadas como ya de por sí “terribles”. "Los civiles en Rakhine están atrapados en el fuego cruzado entre el Ejército de Myanmar y el Ejército de Arakan, y siguen expuestos al reclutamiento forzoso, violaciones de derechos humanos y otras atrocidades".

3 comentarios
#1 Pitchford
Otro agujero negro en el mundo casi olvidado y sin aparente posibilidad de solución..
OCLuis #2 OCLuis
La ONU es como la ensalada en un menú de 5000 calorías del McD: solo sirve para mantener tranquila la conciencia.
Supercinexin #3 Supercinexin
Mala suerte. Los Rohinya son musulmanes y hoy en día ser musulmán cotiza a la baja en el mercado de derechos humanos.
