La ONU pide una mayor solidaridad y apoyo a los refugiados Rohinya

Al cumplirse ocho años del desplazamiento masivo forzado de la población rohinya desde el estado de Rakhine en Myanmar, la ONU advirtió el lunes sobre un agravamiento de las condiciones humanitarias y de derechos humanos, calificadas como ya de por sí “terribles”. "Los civiles en Rakhine están atrapados en el fuego cruzado entre el Ejército de Myanmar y el Ejército de Arakan, y siguen expuestos al reclutamiento forzoso, violaciones de derechos humanos y otras atrocidades".