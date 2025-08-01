edición general
[ONU] Gaza: La cancelación israelí del registro de las ONG impediría su labor humanitaria

Agencias de ayuda humanitaria advirtieron que la mayoría de organizaciones socias de la ONU que dan ayuda vital en Gaza tendrán que suspender sus operaciones en semanas, si Israel no retira su exigencia de que den información confidencial sobre empleados palestinos, también en Cisjordania. “Sin esa cooperación, sus operaciones se verán interrumpidas, privando a muchas más comunidades de alimentos, atención médica, refugio y servicios de protección”. Las ONG no registradas en el nuevo sistema ya tienen prohibido enviar suministros a Gaza.

