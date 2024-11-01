ONU alerta que la situación en Gaza “aún es desesperante” y que Israel impide misiones humanitarias

“Los palestinos siguen en modo de supervivencia”: con alimentos escasos y sin los elementos básicos para una vida digna, la situación en Gaza sigue siendo desesperante. La advertencia fue realizada por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), mientras que otros organismos de Naciones Unidas alertan que Israel bloqueó varias misiones humanitarias, incluso tras el alto el fuego, cuando la ayuda debería ingresar sin obstáculos.