edición general
8 meneos
7 clics
ONU alerta que la situación en Gaza “aún es desesperante” y que Israel impide misiones humanitarias

ONU alerta que la situación en Gaza “aún es desesperante” y que Israel impide misiones humanitarias

“Los palestinos siguen en modo de supervivencia”: con alimentos escasos y sin los elementos básicos para una vida digna, la situación en Gaza sigue siendo desesperante. La advertencia fue realizada por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), mientras que otros organismos de Naciones Unidas alertan que Israel bloqueó varias misiones humanitarias, incluso tras el alto el fuego, cuando la ayuda debería ingresar sin obstáculos.

| etiquetas: onu , gaza , humanitaria , alerta , israel , tregua
7 1 0 K 86 actualidad
1 comentarios
7 1 0 K 86 actualidad
nemeame #1 nemeame
La palabra de Israel y de EEUU vale menos que nada, espero que todos los países tomen nota. Los secuestrados fueron liberados, recuperaron hasta el último cadáver de entre los escombros y ni aun así Israel permite la entrada de ayuda humanitaria como prometió (y que no hacerlo es un crimen de guerra), ni ha dejado de matar civiles ni ha retirado su ejército de la franja de Gaza. Además aumentan la violencia y las ocupaciones en Cisjordania. Y el "mundo libre" aplaudiendo y colaborando con los genocidas
1 K 19

menéame