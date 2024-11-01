ONU: 1 de cada 5 niños en la ciudad de Gaza está gravemente desnutrido

UNICEF advirtió hoy de un aumento devastador en la tasa de malnutrición infantil en Gaza, que alcanzó niveles récord en agosto. 1 de cada 5 niños en ciudad de Gaza está gravemente desnutrido. Los niños con desnutrición aguda subieron al 13,5% en toda Gaza en agosto (8,3% en julio). En ciudad de Gaza, epicentro de la crisis y donde el IPC confirmó hambruna en julio, se eleva a un 19%, frente al 16% de julio. Identificaron 12.800 niños gravemente desnutridos, la cifra podría ser mayor; 10 centros de tratamiento ambulatorio cerraron recientemente.