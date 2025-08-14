ONG denuncian bloqueos israelíes a ingreso de ayuda humanitaria a Gaza  

Los camiones que llevan ayuda humanitaria a la Franja de Gaza regresan al lado egipcio del paso fronterizo con el cargamento prácticamente intacto. Los conductores afirman que desde que Israel impuso controles aduaneros, las autoridades israelíes le prohíben el ingreso de los camiones al enclave por motivos como falta de etiquetas, y la ONU, que está exenta a la medida, asegura que se le han impuesto obstáculos burocráticos que han impedido el ingreso de sus camiones.