Once de los parques más icónicos del país, incluidos el Gran Cañón, Yellowstone y Yosemite, verán subir sus tarifas para visitantes internacionales

La conservación de estas maravillas naturales se ve amenazada por la presión humana. Estados Unidos encarece la entrada a sus parques más icónicos para turistas extranjeros Para hacer frente a esta situación, el Gobierno ha decidido aplicar un recargo a los visitantes internacionales que quieran acceder a algunos de los parques más visitados. La medida afecta a once parques nacionales clave.A partir del 1 de enero de 2026, los no residentes mayores de 16 años deberán abonar un recargo adicional de 100 dólares (85 euros) por persona.