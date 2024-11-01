edición general
El onanista de Gijón la vuelve a liar al salir de los juzgados

Se encaramó a la balaustrada del Palacio de Justicia y, envuelto en la enseña de la Unión Europea, se puso a vociferar hasta que la Guardia Civil requirió la presencia de la Policía Local

woody_alien #2 woody_alien
Menudas pajas mentales las de este endeviduo.
pedrobotero #1 pedrobotero
Normal, no le dejaron acabarse la manola, el estaba todo tranquilo queriendose mirando al mar y lo interrumpieron!
