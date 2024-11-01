·
China acaba de hacer públicos los detalles satelitales de cada base estadounidense en los Estados del Golfo (EN)
InfluRatas
Mascotas
Anabel Alonso condena el discurso anti impuestos de la exconcursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai: "Una cosa es ser imbécil..."
El ácido comentario de Sarah Santaolalla a Vito Quiles tras sus fotos poniéndose botox: “La polioperada era ella”
5
meneos
63
clics
El onanista de Gijón la vuelve a liar al salir de los juzgados
Se encaramó a la balaustrada del Palacio de Justicia y, envuelto en la enseña de la Unión Europea, se puso a vociferar hasta que la Guardia Civil requirió la presencia de la Policía Local
etiquetas
onanista
gijon
liar
juzgados
actualidad
#2
woody_alien
Menudas pajas mentales las de este
endeviduo
.
0
K
12
#1
pedrobotero
Normal, no le dejaron acabarse la manola, el estaba todo tranquilo queriendose mirando al mar y lo interrumpieron!
0
K
10
