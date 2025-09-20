edición general
1 meneos
15 clics

OMEN presenta su nueva computadora con temática de Valorant

La nueva computadora de escritorio OMEN tiene un diseño inspirado en el videojuego de Riot Games. Los colores y diseño de Valorant en tu escritorio.

| etiquetas: omen , valorant , hp , pc , geforce rtx 5080 , geforce , rtx 5080 , core i/
1 0 0 K 6 tecnología
sin comentarios
1 0 0 K 6 tecnología

menéame