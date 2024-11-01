La olvidada ciudad ibérica, cuyo nombre se desconoce, donde se ha encontrado el mayor archivo de inscripciones de la Hispania prerromana

Un yacimiento arqueológico en Teruel guarda el mayor archivo escrito de la España prerromana. No son rollos de papiro ni grandes lápidas de piedra. Son casi mil inscripciones, garabateadas en vasijas, platos y pesas, que capturan la voz directa de los habitantes de una ciudad ibérica en sus quehaceres diarios, justo antes de que un conflicto bélico la borrara del mapa.