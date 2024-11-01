edición general
La olvidada ciudad ibérica, cuyo nombre se desconoce, donde se ha encontrado el mayor archivo de inscripciones de la Hispania prerromana

Un yacimiento arqueológico en Teruel guarda el mayor archivo escrito de la España prerromana. No son rollos de papiro ni grandes lápidas de piedra. Son casi mil inscripciones, garabateadas en vasijas, platos y pesas, que capturan la voz directa de los habitantes de una ciudad ibérica en sus quehaceres diarios, justo antes de que un conflicto bélico la borrara del mapa.

| etiquetas: cabezo de alcalá , azaila , teruel , ciudad ibérica , yacimiento , inscripciones
#1 Pitchford
Impresionantes las fotos del yacimiento. Menudo pueblo, con las termas prerromanas más antiguas de la península.

Relacionada, pero acceso solo en modo Lectura y sin referirse a las inscripciones:

www.meneame.net/m/Arqueología/azaila-iberos-romanos-teruel
themarquesito #4 themarquesito
#1 La foto aérea que encabeza el artículo es impresionante
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
No tenía ni idea de que existía este yacimiento. Realmente impresionante.
#3 Pitchford
#2 Yo tampoco.. me ha dejado de piedra..:roll:
Malinke #5 Malinke
¿Al final son sedetanos, o estos sólo andaban por allí?
